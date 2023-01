Alverca alvo de processo para apurar relações familiares entre dirigentes do clube e do Santa Clara

O Conselho de Disciplina da FPF instaurou um processo de disciplinar à SAD do Alverca por “eventual lesão dos princípios da ética desportiva”, para apurar as relações familiares entre dirigentes do clube e do Santa Clara, uma vez que os presidentes das SAD, Ricardo e Bruno Vicintin, são pai e filho, respetivamente.





Contactados por, os responsáveis alverquenses disseram apenas que o caso está entregue ao departamento jurídico. Entretanto, o avançado Gabriel Poveda está a ser negociado com o Bolivar, da Bolívia, que pertence ao Grupo City.