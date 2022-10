E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O técnico, de 43 anos, orientou o Tirsense em 2021/22 e conta no palmarés com uma Liga e uma Taça Revelação ao comando do Aves.

Leandro Pires é o novo treinador do Alverca na Liga 3, sucedendo a Argel Fuchs, demitido após a eliminação na Taça de Portugal, diante do Machico.