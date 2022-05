Alverca com duas baixas para o playoff

Para a receção ao Sp. Covilhã no sábado (17 horas), Argel, técnico do Alverca, não poderá contar com o médio Eurico Lima, nem com o avançado Evandro Brandão, ambos suspensos. De resto, o plantel não teve direito a folga após vencer a U. Leiria e já começou a preparar a 1ª mão do playoff de permanência/subida à Liga Sabseg. Ricardo Rodrigues, melhor marcador dos ribatejanos (13 golos) e autor de um dos tentos em Leiria, é um dos trunfos frente aos serranos: "Vamos trabalhar para esse importante jogo."