A equipa do Alverca festejou neste sábado a conquista da Taça da AF Lisboa em sub-21 graças à goleada, por 6-1, em casa do Loures em jogo da quinta e última jornada. Os golos dos ribatejanos foram apontados por Gabriel Gonçalves (14'), Rodrigo Freitas (29' e 41'), Miguel Pires (51') e Jean Freire (78' e 90'+1).





Refira-se que o Alverca levou a melhor sobre o Sporting, que nesta última ronda cedeu um empate (1-1) caseiro diante do Casa Pia, terminando assim a dois pontos do Alverca. O Belenenses acabou em terceiro lugar, seguido do Casa Pia, Loures e Oeiras.