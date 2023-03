Alverca derrota Belenenses e ascende ao pódio

E quando já só estava em disputa o 3º lugar, foi o Alverca a ficar com o último bombom da caixa, ao vencer o Belenenses por 2-1, com uma reviravolta nos instantes finais. Agora, na fase de subida, os ribatejanos vão defrontar a U. Leiria e o 1º e 4º classificado da Série A, Felgueiras ou L. Vilaverdense e Varzim ou Sp. Braga B, respetivamente, enquanto o Belenenses terá pela frente o Amora, a Sanjoanense e o 2º classificado da Série A.

Depois de uma 1ª parte em que a formação do Restelo se pode queixar de si e da exibição inspirada de Joel Dias, que travou várias investidas dos azuis, para não ter partido para um triunfo tranquilo, os golos lá apareceram, mas só após o descanso.

Leandro Pires não estava contente com a exibição da equipa, mexeu nas peças e até equilibrou o encontro, mas foi o inevitável Clé, com um remate cruzado, a marcar e a adiantar os azuis no marcador (70’). Nos minutos finais e beneficiando de alguma passividade da defesa do Belenenses, o Alverca operou uma reviravolta e carimbou o triunfo, com golos de Jean Sales (86’) e Pedro Jesus (90’+1).

Sequeira Nunes homenageado

Antes do apito inicial, as duas equipas fizeram um minuto de silêncio para homenagear o antigo presidente do Belenenses, Sequeira Nunes, que faleceu aos 79 anos. Recorde-se que presidiu os azuis de 2000 a 2005, depois de ter desempenhado vários cargos no clube.