Alverca e União de Leiria empatam a um no playoff' de acesso à Liga Sabseg

Alverca e União de Leiria empataram este sábado (1-1), em jogo da primeira mão do playoff da Liga 3 de promoção à Liga Sabseg, disputado no estádio da equipa dos arredores de Lisboa e marcado pelo equilíbrio.



O Alverca inaugurou o marcador aos 26 minutos, por intermédio do avançado brasileiro Jonata, resultado que se manteve até ao intervalo, mas os leirienses restabeleceram a igualdade aos 73, através do médio cabo-verdiano Babanco.

Num encontro com pouca inspiração ofensiva, a equipa anfitriã colocou-se em vantagem graças a um erro de palmatória do defesa leiriense Benny, que entregou, literalmente, a bola a Jonata no interior da sua área e o avançado, apenas com o guarda-redes pela frente, não teve dificuldade em marcar.

Os visitantes só conseguiram empatar na segunda parte, na sequência de um livre marcado de forma exemplar por Babanco, a forma que a União de Leiria encontrou para ultrapassar a bem organizada defesa do Alverca.

As duas equipas voltam a defrontar-se no próximo domingo, 15 de maio, em jogo da segunda mão do playoff de subida ao escalão secundário, com início às 17 horas, tendo os leirienses a vantagem de atuarem no seu estádio.

Alverca e União de Leiria terminaram no segundo lugar dos dois grupos da segunda fase da Liga 3, respetivamente, atrás de Torreense e Oliveirense, que se apuraram diretamente para a Liga Sabseg, e foram obrigados a disputar o playoff para encontrar a terceira equipa promovida aos campeonatos profissionais.