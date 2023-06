Alverca garante contratação de Rui Batalha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rui Batalha vai ser reforço do Alverca. O médio ofensivo/avançado de 26 anos, que na última época jogou no Oliveira do Hospital, continua assim na Liga 3 e deverá ser oficializado pelo clube ribatejano nas próximas horas.

Segundo Record apurou, Rui Batalha assina contrato válido por uma temporada com o Alverca. Em 2022/23 o criativo marcou 13 golos e fez 4 assistências em 28 jogos pelo Ol. Hospital.





Será o 2.º reforço do Alverca, depois do guarda-redes Nuno Hidalgo. O também guardião, Joel Dias, e o avançado Ricardo Rodrigues renovaram os respetivos contratos.