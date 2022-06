Alverca oficializa renovação do internacional português Tiago Gomes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tiago Gomes avança para a quarta temporada seguida no Alverca. O lateral-esquerdo, de 35 anos, viu esta quarta-feira a renovação oficializada com o emblema ribatejano.O internacional português conta 51 jogos oficiais com a camisola da formação azul-grená e foi peça importante na luta pela subida à Liga Sabseg na última temporada.Tiago Gomes conta passagens por Benfica B, Metz, Zaglebie Lubin, Osasuna, Estoril, Belenenses, Estrela da Amadora, Sp. Braga, Apollon Limassol, Feirense e Universitatea Cluj.