Alverca recebe V. Guimarães B

Depois da paragem para os compromissos das seleções, as emoções da Liga 3 estão de volta. Hoje (19h30), no arranque da 2ª jornada da fase de subida, o Alverca recebe o V. Guimarães B, duas equipas que triunfaram na ronda inaugural da Série 1. Na antevisão da partida, Argel Fuchs manifestou a vontade de dar seguimento à boa campanha do Alverca. "Queremos fazer um grande jogo e esperamos vencer", frisou o técnico. Por seu turno, o avançado Jota - melhor marcador dos vimaranenses na competição, com 6 golos - reconheceu que "tem sido uma época especial" e vincou que "os detalhes farão a diferença".