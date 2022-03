Alverca renova com Argel até 2023

Argel renovou o contrato com o Alverca por mais uma temporada. O técnico, de 47 anos, conseguiu cumprir o objetivo traçado pela SAD ribatejana, ao garantir um lugar na fase de subida à Liga Sabseg.O treinador brasileiro chegou ao Alverca em Outubro de 2021, para substituir Vasco Faísca no comando técnico. Na altura, a equipa ocupava o 10.º lugar da Série B da Liga 3 e, após 17 partidas (12 vitórias e um empate), os ribatejanos subiram ao 2.º lugar, apenas atrás da U. Leiria."Eu estou feliz aqui e o trabalho está fluindo. Era uma vontade muito grande minha de permanecer, de acompanhar o projeto por muitos anos", afirmou Argel em declarações ao site do Alverca.Também Klauss Câmara, CEO da SAD do Alverca, mostrou-se satisfeito com o percurso que o clube está a realizar. "Eu penso que isso é a consolidação de um trabalho de excelência que ele e a comissão técnica vêm realizando no FC Alverca. É a demonstração clara que o projeto é de médio longo prazo", referiu o dirigente.