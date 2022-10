Alverca rescinde contrato com Argel Fuchs

O Alverca anunciou esta segunda-feira que rescindiu contrato com Argel Fuchs. O treinador, de 48 anos, está de saída apenas um ano depois de ter chegado ao clube ribatejano, que guiou ao playoff de subida à Liga Sabseg.Nelson Antunes, do staff fixo do Alverca, vai orientar a equipa nos próximos treinos, até ser encontrado o substituto do técnico brasileiro."A FC Alverca, Futebol, SAD vem por este meio comunicar a rescisão do contrato com Argel Fuchs.A FC Alverca Alverca, Futebol, SAD agradece ao treinador os serviços prestados e aproveita para desejar-lhe as maiores felicidades no seu futuro profissional.Nos próximos treinos a equipa será comandada por Nelson Antunes, staff fixo do clube."