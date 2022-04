Alverca vence na receção ao Felgueiras e continua na corrida à 2.ª Liga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com uma exibição dominadora perante o seu público, o Alverca venceu este sábado o Felgueiras por 2-1, garantindo a presença no playoff seguinte de acesso à 2.ª Liga portuguesa de futebol.

Dada a igualdade pontual entre as duas equipas à entrada para a derradeira jornada da Série 1 de subida, o encontro tinha caráter decisivo.

Depois de uma fase de grande domínio, o Alverca chegou à vantagem por Talison Ruan, aos 32 minutos, correspondendo a uma canto de Gustavo Klismahn.

O segundo golo, que tranquilizou mais a equipa ribatejana, surgiu aos 61 minutos, num cruzamento de Jorge Bernardo para o segundo poste, onde surgiu Jonata Bastos a cabecear para nova celebração do público anfitrião.

O Felgueiras ainda conseguiu entrar na discussão do resultado aos 88 minutos, por intermédio da sua referência ofensiva Théo Fonseca, mas jã não teve tempo para resgatar a igualdade.

O Alverca vai agora discutir com o segundo classificado da Série 2, a conhecer no domingo, o playoff de acesso ao playoff final, no qual o vencedor vai defrontar o 16.º classificado da 2.ª Liga.