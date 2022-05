Alverca vence União de Leiria e fica a um passo da subida à 2.ª Liga

O Alverca assegurou este domingo uma vaga no playoff de acesso à 2.ª Liga portuguesa de futebol, ao vencer na decisão do último potencial promovido do terceiro escalão frente à União de Leiria, por 2-1.

Em Leiria, a vitória do Alverca começou a desenhar-se cedo. Aos sete minutos, Klismahn inaugurou o marcador na conversão de uma grande penalidade, a castigar uma falta sobre Ronaldo Rodrigues, confirmada pelo videoárbitro (VAR).

A equipa de Argel Fuchs trazia a lição bem estudada e o objetivo era construir cedo um resultado que lhe desse algum conforto para garantir o acesso ao playoff frente ao Sporting da Covilhã, 16.º e antepenúltimo da 2.ª Liga.

Mais agressivo e a obrigar os leirienses a recorrerem à falta, o Alverca dominou o adversário, procurando aumentar a vantagem rapidamente, o que veio a suceder aos 17 minutos. Num contra-ataque, Ricardo Rodrigues subiu pela esquerda e num remate cruzado fez o 2-0.

Depois do golo, o Alverca ajustou o seu jogo à vantagem, desacelerando. Sem perder o norte, a União de Leiria manteve a sua estratégia e começou a subir mais no terreno, com quase todos os seus ataques a surgirem pelo lado direito. No entanto, os homens de Leiria encontraram pela frente um seguro José Costa, que foi afastando o perigo.

Aos 33 minutos, sem nunca ter baixado os braços, Kikas, que já tinha tentado a sua sorte, aguentou bem a pressão de dois adversários e conseguiu rematar para o fundo das redes de José Costa.

Três minutos depois, Jair Silva teve nos pés a oportunidade de fazer o empate, mas tropeçou na bola na hora da finalização, depois de um contra-ataque rápido, que começou em Habib Sylla e passou por Kikas.

A segunda parte foi praticamente dominada pela União de Leiria, que acreditou até ao final ser possível, pelo menos, levar o jogo para o prolongamento e poder seguir em frente com o sonho da subida à 2.ª Liga.

Mas, o desperdício foi sempre a nota dominante na equipa da casa. A vencer, os jogadores do Alverca passaram a cair muitas vezes e a queimar tempo.

Após os 90 mais sete minutos de desconto, a festa foi do Alverca que vê a 2.ª Liga mais perto. Tem agora de ultrapassar o Sporting da Covilhã para aspirar ao regresso aos campeonatos profissionais, perante o desânimo de jogadores, dirigentes e equipa técnica da União de Leiria.