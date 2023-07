Amora anuncia contratação de ex-médio do Benfica

O Amora anunciou a contratação do médio Miguel Montenegro, que na última temporada representou o Real, somando 19 jogos na Liga 3. O português de 22 anos, que chega a custo zero ao emblema da Margem Sul, passou pela equipa de sub-23 do Benfica entre 2019/20 e 2021/22, sendo utilizado em 26 jogos.Entretanto, o Sp. Covilhã garantiu a continuidade do central Casagrande, que foi novamente emprestado pelo Portimonense, e do lateral esquerdo Michel Camargos, que se junta aos serranos em definitivo oriundo do Estrela da Amadora, pelo qual se sagrou campeão da Liga Revelação.