Amora aposta na formação: Diogo Ferreira e Zé Mário estrearam-se

O Amora somou a primeira vitória na Liga 3 e ‘ganhou’ dois jogadores: Os juniores Diogo Ferreira e Zé Mário mereceram a confiança do técnico João Pereira, que lançou o primeiro a titular e garante: "Eles não estão a fazer um favor a ninguém"."O Diogo Ferreira e o Zé Mário, pela qualidade demonstrada, conquistaram o seu espaço na convocatória", disse o treinador a, deixando a entender que poderá lançar outros jovens. "Há mais jogadores na calha, mas não se podem deslumbrar e criar expetativas demasiado elevadas." A aposta, segundo o técnico, foi uma iniciativa sua, com o apoio da SAD que "também tem como princípio a promoção do trabalho da formação". Nesse sentido, o adjunto Fernando Costa acumula funções com as de coordenador da formação, o que cria "uma ligação com a equipa B e a de juniores".