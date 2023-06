Amora avança com ação em tribunal contra empresa que ficou com Academia do clube

O Amora vai interpor uma ação em tribunal e fazer queixa na Autoridade Tributária contra a Friends & Company. Lda, a empresa que ficou com a Academia do clube. Os jogadores continuam a treinar no Parque do Serrado.Na sequência da rescisão unilateral do contrato, a Friends & Company, Lda avançou com uma providência cautelar onde pedia que a situação fosse revertida. Foi depois solicitado ao Amora que restituísse o espaço onde a Academia exercia a sua atividade e foi exatamente isso que aconteceu, tendo a empresa ficado com o espaço e o Amora com os jogadores, que treinam agora no Parque do Serrado.O Amora Futebol Clube entende que a Friends agiu de má fé e, nesse sentido, em simultâneo com a resposta que vai dar à providência cautelar, decidiu também agir judicialmente e apresentar queixa na Autoridade Tributária para dar conta das ilegalidades que estavam a ser cometidas.A decisão do tribunal não foi bem aceite pelo clube que está a preparar a resposta adequada. "Estamos a juntar os documentos e os factos, porque queremos preservar o bom nome do clube e o normal funcionamento da Academia. Não compreendemos a decisão tomada na providência cautelar porque das três testemunhas apresentadas, duas são sócias da empresa", disse Rui Pedro, presidente do Amora Futebol Clube, que refuta também as graves acusações que foram feitas no momento da rescisão do contrato."Alguns pais manifestaram à direcção, quer pessoalmente quer por correio electrónico, o seu descontentamento pelo que se estava a passar na Academia. Diziam que se sentiam enganados porque não eram passados recibos dos valores pagos relativos à mensalidade e também porque havia falta de condições sanitárias e até humanitárias dentro dos balneários", concluiu, explicando o que levou o clube a rescindir o contrato com a Friends & Company.