Amora continua 'revolução' e anuncia cinco saídas

O Amora está a ser alvo de uma autêntica revolução na sua estrutura. Depois de anunciadas as saídas de Joel Monteiro, Tiago Duque e Joca, agora foi de Caleb, Pedro Pereira e Califo Baldé deixarem o clube da margem sul.Para além destes jogadores, praticamente todos eles habituais titulares na equipa comandada por João Pereira, foi também divulgada a rescisão por mútuo acordo do diretor desportivo Carlos André e do diretor geral para o futebol André Dias.Entretanto, a SAD do clube comunicou que chegou a acordo com Daniel Murillo para a renovação do seu vínculo contratual. O central colombiano de 24 anos iniciará assim a terceira época ao serviço do Amora, onde ingressou em 2021/22.