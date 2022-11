Amora: Cremonese e Verona atentos a Zé Mário

Zé Mário, avançado, de 18 anos, do Amora está a despertar a cobiça de clubes do principal escalão do futebol italiano, avança o site 'calciomercato.it'. Entre os emblemas que seguem de perto as atuações do jovem dianteiro, nascido na Guiné-Bissau, mas que tem também nacionalidade portuguesa, estão Cremonese (18º) e Verona (20º), duas equipas que tentam fugir desesperadamente aos últimos lugares da tabela classificativa.Com dez jogos disputados na Liga 3, o luso-guineense, eleito 'melhor em campo' na visita ao terreno do Caldas contabiliza já três golos. Zé Mário pode jogar como ponta-de-lança ou médio ofensivo.