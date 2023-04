Amora e Academia de Formação em pé de guerra: fechadura mudada e polícia no local

A Direcção do Amora Futebol Clube rescindiu contrato com a Academia de Formação e mudou a fechadura das instalações. A polícia foi chamada ao local, foi instaurado um auto que só será disponibilizado na segunda-feira."A Direcão do Amora Futebol Clube, na salvaguarda da situação financeira e desportiva do clube, tomou a iniciativa de rescindir de forma unilateral, por justa causa e com efeitos imediatos, o Contrato de Associação em Partipação e respectivas adendas, entre o Amora Futebol Clube e a Friends & Company, Lda", a empresa que gere o futebol de formação do clube.No comunicado é referido ainda que "todas as obrigações assumidas até ao dia 3 de Abril pela empresa que geria a Academia do Amora Futebol Clube, bem como o planeamento do que resta da presente época, serão asseguradas na sua totalidade pela Direcção do clube, com efeitos a partir das 00 horas do dia 4 de Abril.Os representantes da Academia quando chegaram ao constataram que havia sido mudado o cadeado da entrada na Academia e reagiram à situação da seguinte forma:"Depois do deplorável assalto à Academia de Futebol Amora FC, por parte da direcção do Amora Futebol Clube, informamos que as autoridades já fizeram a identificação dos intrusos. O auto vai-nos ser disponibilizado na próxima 2.ª feira e a partir daí iniciamos as diligências jurídicas com o objectivo de voltarmos à normalidade o quanto antes. Até lá, pelos motivos expostos e por estarmos no momento impossibilitados de entrar no espaço da Academia, todas as actividades que estiveram até ontem sob nossa gestão estão canceladas por tempo incerto", refere a Academia também em comunicado.Esta terça-feira, o Amora emitiu também um comunicado a fazer um esclarecimento sobre o que se segue. "Todo o funcionamento da Academia do Amora Futebol Clube, será assegurado integralmente pelo clube. Assim sendo, reiteramos a informação prestada anteriormente, todas as atividades (treinos, jogos, etc.) serão mantidos sem alterações. Hoje, amanhã, e nos dias seguintes, haverão treinos e jogos, com a normalidade e responsabilidade que deve existir sempre", pode ler-se.