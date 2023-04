Amora e Academia tentam acordo para a rescisão do protocolo

A Direção do Amora e representantes da Friends & Company, a empresa que geria o futebol de formação, iniciaram na manhã desta quarta-feira uma série de reuniões com o intuito de chegarem a acordo para a rescisão do protocolo. Ficou também estabelecido que até final da época a Academia irá funcionar normalmente, sob responsabilidade do Amora Futebol Clube.Por ter sido alvo de críticas pelo facto de ter despoletado a situação numa altura em que a equipa de futebol disputa a fase de apuramento de campeão na Liga 3, o presidente da direção, Rui Pedro, faz questão em esclarecer a opinião pública, e em especial os associados, que a SAD nada tem a ver com este processo."A SAD esteve sempre à margem de todo este processo e nunca foi nossa intenção criar qualquer tipo de desestabilização. Desta forma, gostaria de reiterar todo o nosso apoio à SAD a quem agradecemos as obras que tem vindo a efetuar no Estádio da Medideira, das quais muito nos orgulhamos. Neste sentido, apelamos a todos os sócios que compareçam em grande número no próximo domingo no Estádio do Restelo para darem o seu apoio à equipa no jogo com o Belenenses para que todos juntos possamos alcançar a tão desejada subida de divisão", vincou.