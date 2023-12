Amora lança campanha solidária para o jogo com o Pêro Pinheiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A época natalícia traz sempre uma onde de solidariedade e o Amora não ficou atrás e quer encerrar o ano de 2023 da melhor forma. O emblema amorense associou-se ao ao Centro de Assistência Paroquial da Amora (CAPA) e vai levar a cabo uma campanha no jogo com o Pêro Pinheiro, agendado para o próximo domingo, a partir das 15 horas.O desafio é simples: quem levar bens alimentares ou produtos de higiene terá direito a uma entrada gratuita no Estádio da Medideira. Recorde-se que neste jogo estarão frente-a-frente 7º e 9º classificado, respetivamente, da Série B da Liga 3.