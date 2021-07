Amora oficializa renovação do técnico Bruno Dias

O Amora oficializou a renovação do treinador Bruno Dias por mais uma temporada, confirmando, dessa forma, a notícia avançada por Record na última terça-feira. O técnico, de 34 anos, vai, assim, orientar a equipa da margem sul na nova Liga 3 em 2021/22.





De resto, a SAD do Amora, recentemente adquirida pela Odemira Capital - propriedade de José Maria Gallego, diretor e acionista do Betis -, já começou a preparar a nova época e outra das novidades é o estágio que a equipa vai realizar no Algarve entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Nesse período, o Amora irá realizar alguns jogos-treino, com adversários ainda por definir.Nos próximos dias serão anunciados os primeiros reforços, bem como os nomes dos jogadores que transitam da temporada passada.