Joca renovou contrato com o Amora por mais uma temporada, até junho de 2023, depois de a SAD liderada pelo espanhol Jose Maria Gallego ter recusado uma proposta do Lugo, da 2ª divisão espanhola. O avançado português, de 28 anos, torna-se, assim, o jogador com o salário mais alto do plantel.





Segundoapurou, a proposta do Lugo foi considerada demasiado baixa e, nesta altura, o Amora tenciona vender apenas pelo valor considerado mais justo. Também houve abordagens de equipas da 1ª Liga no sentido de perceber as condições de uma transferência, mas Joca vai mesmo continuar na margem sul.Referência do Amora, clube que representa desde os escalões de formação, Joca já começou a mostrar qualidades na Liga 3, depois de ter sido eleito o melhor jogador em campo no jogo da 1ª jornada, no Estádio do Bonfim, frente ao V. Setúbal.