Amora segura Bruno Dias por mais uma temporada

Bruno Dias vai continuar no comando técnico do Amora na próxima temporada, sabe Record. O jovem treinador, de 34 anos, vai assinar a renovação nas próximas horas e irá orientar a equipa da margem sul em 2021/22 na nova Liga 3.





A SAD do Amora, recentemente adquirida pela Odemira Capital - propriedade de José Maria Gallego, diretor e acionista do Betis -, já começou a preparar a nova época e outra das novidades é o estágio que a equipa vai realizar no Algarve entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Nesse período, o Amora irá realizar alguns jogos-treino, com adversários ainda por definir.Quanto à constituição do plantel, os próximos dias vão trazer novidades relativas a renovações e contratações. Para já, estão confirmadas as saídas de Aloísio Genézio (Estrela da Amadora), Alexsandro Ribeiro (Chaves), Bruno Langa (Chaves), Fábio Pala (Real), João Sousa (Alverca) e Landinho (Fafe).