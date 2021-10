Amora supera U. Leiria

O Amora surpreendeu a U. Leiria – líder invicto da Série Sul à entrada para esta 5ª jornada – ao vencer por 3-0, em Oliveira de Azeméis, na estreia de Sandro Mendes no banco. Joca (29’), Juary Soares (70’) e Pedro Albino (74’) fizeram os golos, sendo que os leirienses podem ceder hoje a liderança ao Torreense, que recebe o Real.

Também na Série Sul, o Alverca não foi além de um empate (2-2) na receção ao Oliveira do Hospital, último classificado agora com dois pontos. Os visitantes adiantaram-se por Diogo Matos (38’) e antes do intervalo ainda viram outro golo ser anulado, num lance discutível. Iago Oliveira (50’) e Joanata Bastos (80’) deram a volta para o Alverca, mas aos 90’+4 Dinamite introduziu a bola na própria baliza.

Quanto à Série Norte, o Canelas obteve o primeiro triunfo ao vencer o Felgueiras, por 1-0, graças ao golo de Magno. Uma derrota que custou a perda da liderança ao Felgueiras, que foi ultrapassado pela UD Oliveirense. Por fim, o Fafe bateu o Pevidém, por 2-1, com golos de Landinho e Ferrinho, este no último minuto.