Amora trava Alverca

Jogo competitivo entre Alverca e Amora a terminar empatado a uma bola, resultado que retira a equipa de João Pereira da liderança da Série B. Os ribatejanos estiveram melhor na primeira parte e o Amora superior no segundo período. Começou melhor a formação forasteira, com Caleb Carvalho a marcar, de penálti. O Alverca reagiu de pronto e Rúben Pina, após passar por três adversários, a rematar, com a bola a desviar num defesa do Amora e a trair Luís Ribeiro, na igualdade. Tudo isto antes da meia-hora.No segundo período o Amora entrou mais afoito e esclarecido. Livre de Denis Rodriguez obrigou Kadu Monteiro a defesa apertada e, na sequência de canto, Tiago Correia cabeceou ao lado. Jogo entre duas boas equipas merecia melhor arbitragem.