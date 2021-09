Amora-U. Leiria vai realizar-se em Oliveira de Azeméis

O jogo entre o Amora e a U. Leiria, relativo à 5ª jornada da Liga 3 e marcado para o próximo sábado às 13 horas, vai realizar-se no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, e não no Estádio Alfredo da Silva, no Lavradio - que ia ser utilizado como 'casa emprestada'.





A SAD do clube da margem sul do Tejo esclareceu, em comunicado, que "apesar de todos os esforços para encontrar um lugar acessível aos amorenses esta foi a única alternativa possível, das muitas identificadas de norte a sul do país, que reúne as condições que a Liga 3 exige, bem como a disponibilidade de calendário". Desta forma, a equipa vê-se obrigada a jogar na condição de visitada a cerca de 300 quilómetros.Uma vez que ainda decorrem as obras no Complexo Municipal Carla Sacramento, poderá estar também em causa a realização do encontro com o Sporting B, da 7ª jornada, marcado para 31 de outubro.De salientar que o Fabril joga também em casa, este sábado às 15 horas, com o Olímpico do Montijo, em partida a contar para a 3ª jornada do campeonato distrital da 1ª divisão da Associação de Futebol de Setúbal.