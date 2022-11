Amora volta à Medideira

Para que fosse possível voltar à Medideira, a SAD fez algumas obras de beneficiação, começando pelo relvado. Foram também realizados melhoramentos nos balneários dos árbitros e das equipas visitantes e pintadas todas as bancadas. Tudo isto faz parte da primeira fase das obras de remodelação que irão prosseguir, para que o estádio fique devidamente funcional.

O Amora vai regressar ao Estádio da Medideira já no domingo, no jogo com o Fontinhas. A FPF fez ontem a vistoria e deu luz verde ao recinto que sofreu importantes melhoramentos. Falta só ultimar alguns pormenores para que o anúncio oficial possa ser feito. Jogar no Estádio da Medideira é um dos grandes anseios dos amorenses que na época passada andaram com a casa às costas.