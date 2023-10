Anadia apresenta comissão administrativa

A comissão administrativa do Anadia vai apresentar-se esta terça-feira aos sócios do clube, numa cerimónia agendada para as 18h30, no Estádio Municipal Eng. Sílvio Henriques Cerveira. Esta comissão foi nomeada a 4 de outubro, dia em que os órgãos sociais do clube abandonaram uma Assembleia-Geral, o que levou a que o sócio mais antigo que ali estava presente assumisse os trabalhos da reunião, segundo previsto nos estatutos do clube.No seguimento dessa decisão, os órgãos sociais foram destituídos, com 28 votos a favor e duas abstenções, seguindo-se a nomeação da comissão que agora é apresentada.Assim, Carlos Pintado, Joaquim Lopes, Fernando Fernandes, Paulo Adriano, Bruno Varandas, José Figueira e Luc Pedrinho preparam-se, agora, para assumir a gestão, tendo como principal objetivo cortar com o passado recente e restituir a credibilidade do emblema bairradino, que nos últimos anos terá acumulado várias centenas de milhares de euros em processos de penhoras.