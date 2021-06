Anadia: Hélder Castro renova por mais uma época

Hélder Castro renovou contrato com o Anadia por mais uma temporada. O experiente médio, de 35 anos, vai cumprir a segunda época com a camisola dos bairradinos, depois de ter chegado em 2020 proveniente do Lusitânia de Lourosa.





Formado no Fiães, emblema pelo qual começou a carreira sénior, Castro representou ainda Feirense, Universitatea Cluj (Roménia), Portimonense, Olympiakos Nicosia (Chipre), AEK Larnaca (Chipre), Targu Mures (Roménia) e Lusitânia de Lourosa, além do Anadia.O capitão é o segundo jogador do Anadia a renovar o contrato tendo em vista a estreia na Liga 3, depois do guarda-redes Manuel Gama. O clube, recorde-se, já tinha anunciado a continuidade do treinador Miguel Valença e ainda a saída de Tiago Borges, que terminou a carreira para se tornar no novo diretor desportivo dos bairradinos.