Manuel Gama vai continuar a defender as redes do Anadia. O experiente guarda-redes, de 33 anos, renovou contrato por mais uma temporada e vai cumprir, em 2021/22, a 15ª época de trevo ao peito.





O guardião é o primeiro jogador do Anadia a renovar o contrato tendo em vista a estreia na Liga 3. O clube, recorde-se, já tinha anunciado a continuidade do treinador Miguel Valença e ainda a saída de Tiago Borges, que terminou a carreira para se tornar no novo diretor desportivo dos bairradinos.