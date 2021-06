Miguel Valença vai continuar no comando técnico do Anadia em 2021/22, anunciou o emblema do distrito de Aveiro através das redes sociais. Na última temporada, no Campeonato de Portugal, o treinador, de 31 anos, somou 19 vitórias em 32 jogos.





"Miguel Valença aceitou continuar a consolidar o seu belíssimo percurso em Anadia e a ajudar o clube atingir novamente os objetivos com um futebol atrativo", pode ler-se na mensagem publicada pelos bairradinos.