Anadia: Tiago Borges termina a carreira e é o novo diretor desportivo

Tiago Borges anunciou o final da carreira e vai assumir o cargo de diretor desportivo do Anadia, depois de duas temporadas a vestir a camisola do emblema do distrito de Aveiro - antes já tinha representado o clube entre 2007/08 e 2010/11.





"Um percurso construído desde os 15 anos quando se tornou profissional. Deixou os Açores em busca de um sonho e conseguiu construir uma bela carreira de norte a sul do país, passando em grandes clubes e palcos. Desses 20 anos como jogador, seis foram passados em Anadia, onde marcou, sem qualquer dúvida, o clube e quem gosta dele. Foi com natural mágoa de colocar um ponto final na carreira que recebeu o nosso convite, mas rapidamente se transformou em entusiasmo para servir o Anadia, agora noutras funções, e continuar escrever história. Tiago Borges é o novo diretor desportivo do Anadia Futebol Clube e estará sempre próximo do plantel sénior. Juntamente com Nuno Branco, irá deixar o ADN Anadia em tudo o que fazem", anunciou o clube nas redes sociais.O ex-avançado, de 36 anos, tem no currículo 173 jogos e 21 golos na 2ª Liga com as camisolas de Leixões, Moreirense, Ac. Viseu. Representou ainda, ao longo da carreira sénior, FC Porto B, Marco, Fiães, Fafe, Salgueiros, Sanjoanense e Mirandela.