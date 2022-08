André Ferreira e o início de época do Sp. Braga B: «Queremos deixar uma imagem ainda melhor»

Depois do empate diante do Varzim na jornada inaugural da Liga 3, o Sp. Braga B procura conquistar a primeira vitória da época no encontro com o Vilaverdense, agendado para as 17 horas deste sábado."Vamos entrar em todos os jogos para vencer e por isso queremos os três pontos frente ao Lank Vilaverdense. Deixámos uma boa imagem no primeiro jogo, mas queremos deixar uma ainda melhor no próximo ao vencermos. É para isso que vamos a jogo", começou por dizer André Ferreira, aos canais do clube."A Liga 3 é um campeonato muito equilibrado e é impossível apontar favoritos em algum jogo. Exemplo disso é que na primeira jornada houve quatro empates em seis jogos. O que sabemos é que o jogo em teoria vai ser difícil, mas queremos apresentar argumentos para virá-lo a nosso favor", acrescentou o lateral-direito, de 19 anos, que fez os 90 minutos frente ao Varzim.O jovem deixou a receita para o Sp. Braga B sair vencedor da partida desta 2.ª jornada: "Temos de impor a nossa identidade e isso passa por ter a bola na nossa posse, procurarmos a baliza adversária e sermos eficazes. Defensivamente temos de ser agressivos na reação à perda da bola porque sabemos que o Lank Vilaverdense foi a equipa com mais posse de bola na primeira jornada e se conseguirmos tirar-lhes isso podemos ter vantagem".