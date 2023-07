André Lacximicant confiante: «Vou trabalhar para ser o melhor marcador e ajudar a equipa»

O Sp. Braga B cumpre a segunda semana de pré-temporada com o objetivo de se preparar da melhor forma para a época 2023/24, na qual vai competir na Liga 3 pelo terceiro ano consecutivo. O avançado André Lacximicant, de 22 anos, é um dos que transitam da temporada passada e coloca a fasquia bem alta também em termos individuais."Desde que estou no Sp. Braga sempre dei o meu máximo, vou continuar a fazer isso, vou trabalhar para ser o melhor marcador e, acima de tudo, ajudar a equipa", afirmou o atacante, ele que, com 11 golos, já foi, na época passada, o maior goleador da equipa de Custódio Castro.Nesta pré-temporada, André Lacximicant também já faturou no único jogo-treino já disputado pela equipa secundária dos arsenalistas, a vitória sobre o Rio Ave, por 4-2. "É uma nova época, a equipa está a trabalhar bem e temos assimilado as ideias da equipa técnica ao máximo para entrarmos com o pé direito quando a temporada começar", salientou, ainda em declarações à comunicação do Sp. Braga."Os nossos objetivos passam por dar o máximo em cada jogo. Estou convicto que vai ser uma época de valorização coletiva e individual e isso é o mais importante porque se cada jogador der o máximo em todos os treinos, como temos feito desde o primeiro dia, ficamos mais próximos de atingirmos os objetivos", prosseguiu Lacximicant.No próximo sábado, o Sp. Braga B disputará apenas o segundo jogo de preparação, diante do Feirense, da 2.ª Liga, mas o avançado já percebeu o ambiente que reina no balneário. "À semelhança da época passada, muitos jogadores já cá estavam e somos um grupo muito unido, que trabalha bem e que vai sempre em busca dos objetivos. Por isso, acredito que os novos jogadores estão a sentir-se em casa porque somos um grupo que acolhe bem quem chega", rematou.