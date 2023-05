André Lacximicant e a receção ao Lank Vilaverdense: «Aproveitar o fator casa e entrar já a ganhar»

O Sp. Braga B defronta, este domingo, a partir das 15 horas, o Lank Vilaverdense em partida referente à primeira mão do playoff de subida da Liga 3. Os minhotos chegam a este encontro após terem terminado a fase anterior no segundo lugar na série 1 da Liga 3, sendo que a equipa de Vila Verde terminou na mesma posição, mas na série 2.O extremo André Lacximicant, de 21 anos, foi o homem escolhido pelos arsenalistas para lançar a partida e recordou os jogos equilibrados contra este na fase regular da prova."O Lank Vilaverdense tem uma boa equipa. Já os defrontámos antes e os dois jogos que fizemos foram sempre equilibrados. Acho que o detalhe vai ser preponderante. Vamos jogar uma eliminatória, queremos aproveitar o fator casa e entrar já a ganhar", afirmou o atacante, em declarações à comunicação do clube, mostrando-se convicto de que hoje nada ficará decidido."Temos vindo a crescer ao longo da época, somos uma equipa mais madura dentro de campo e vamos fazer tudo para ganhar este primeiro jogo, sabendo que a eliminatória só ficará decidida depois das duas mãos", atirou ainda André Lacximicant."A equipa está muito confiante. Chegámos a esta fase com mérito e agora queremos dar tudo para conseguir chegar ao próximo playoff. Fizemos um bom jogo com o Alverca na semana passada e mostrámos que a equipa está bem e confiante", concluiu o avançado.O duelo entre o Sp. Braga B e o Lank Vilaverdense terá lugar no Complexo Desportivo de Fão. Os sócios dos arsenalistas têm entrada gratuita mediante apresentação do cartão de sócio, enquanto o preço dos bilhetes para o público geral é de 5 euros.