André Lacximicant e o lado B do dérbi minhoto: «Trazer os três pontos para Braga custe o que custar»

Utilizado pelo treinador Custódio Castro nas quatro jornadas já disputadas pelo Sp. Braga B na Liga 3, o extremo André Lacximicant ainda procura a estreia a marcar na prova, mas acima desse objetivo pessoal coloca um coletivo, que passa por vencer o dérbi deste sábado, em Guimarães, frente ao Vitória B."Temos mostrado o nosso futebol nos últimos jogos. Estamos numa série de duas vitórias seguidas e queremos manter essa sequência. Temos de entrar com tudo porque queremos trazer os três pontos para Braga custe o que custar", assinalou o jovem atacante, de 21 anos, antes de se referir à rivalidade história entre os dois clubes, bem como à principal qualidade que ambos têm apresentado na Liga 3."A rivalidade entre os clubes é grande. Vai ser um jogo com muita qualidade, com jogadores muito jovens nas duas equipas e entre adversários que têm mais tempo útil de jogo na Liga 3. Nós vamos entrar com tudo para conseguir a vitória, como fazemos sempre. Queremos a terceira vitória consecutiva e entrar no grupo dos quatro primeiros classificados, que é o nosso objetivo para esta fase do campeonato", insistiu André Lacximicant, ainda em declarações aos veículos de comunicação do Sp. Braga.E prosseguiu: "Em todos os jogos queremos mostrar a nossa qualidade e por isso é que temos um bom tempo útil de jogo. A nossa equipa quer jogar, ter um futebol positivo, mostrar aos adeptos que temos bons jogadores e lutar sempre pela vitória. A paragem deu para aperfeiçoar algumas coisas e para estarmos cada vez mais fortes e confiantes para o resto da época".A terminar, André Lacximicant olhou para dentro e analisou o grupo que luta pelo subida ao segundo escalão do futebol português. "Temos bons jogadores no plantel, damo-nos todos bem e isso é fundamental. Qualquer um que seja chamado ao 11 inicial estará preparado. Isso é muito positivo. Estamos numa fase inicial mas queremos entrar dentro dos quatro primeiros classificados o mais cedo possível para podermos ficar lá e marcarmos presença na próxima fase", definiu.O dérbi entre as equipas B de Vitória e Sp. Braga está agendado para este sábado, às 11 horas, no campo da Pista de Atletismo Gémeos Castro, em Guimarães, e terá transmissão televisiva no Canal 11.