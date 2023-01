André Vieira contratado pelo Amora

André Vieira é o mais recente reforço do Amora, que defronta hoje o Belenenses no Estádio da Medideira.O médio de 30 anos chega do Pasa Irodotos, da 2ª divisão grega. Na época anterior jogou no Vietname, após representar Varzim (2020/21) e Farense, entre 2016 e 2020. É o terceiro reforço, depois de Vitinha (ex-Penafiel) e Lessinho (ex-UD Oliveirense).