Antiga direção do V. Setúbal acusada de burla

Segundo o despacho, os antigos dirigentes “agiram de forma deliberada, em conjugação de esforços e intentos, sabendo que as condutas eram proibidas e punidas por lei”.

O Departamento de Investigação e Ação Penal concluiu que a SAD do V. Setúbal, o ex-presidente Vítor Hugo Valente e o vice José Condenças praticaram “burla qualificada” no caso dos empréstimos no valor de 595 mil euros solicitados a investidores.