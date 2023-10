António Oliveira deixa comando do Vianense

António Oliveira já não é o treinador do Vianense. O emblema de Viana do Castelo, que foi na última época finalista do Campeonato de Portugal, anunciou esta segunda-feira em comunicado a saída do jovem técnico de 39 anos, que não resistiu aos maus resultados esta temporada, na qual soma 6 derrotas e apenas 1 vitória nas primeiras 7 jornadas da Série A da Liga 3. O interino Rogério Brito irá assumir o comando da equipa até que seja encontrado o sucessor."O Sport Clube Vianense – Futebol SAD, vem por meio deste comunicado, informar que acaba de formalizar rescisão contratual com o treinador da equipa sénior, Sr. António Oliveira.Aproveitando para enaltecer a dedicação que este sempre colocou no desempenho das suas funções nesta SAD, realçando o seu enorme contributo pela subida de divisão do Campeonato de Portugal para a Liga 3, incluindo a presença da nossa equipa na final do Jamor: Obrigado António!Mais se informa que o Sr. Rogério Brito assume a função de treinador principal interino, até todos os tramites da contratação do novo treinador estarem finalizados, havendo nessa altura comunicação acerca do eleito para as funções."