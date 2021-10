Argel, antigo defesa-central do Benfica, está de volta a Portugal e agora na função de treinador. O brasileiro, de 47 anos, foi esta segunda-feira anunciado como novo técnico do Alverca, da Liga 3, sucedendo no cargo a Vasco Faísca.





"O Alverca comunica que chegou a acordo com o luso-brasileiro Argel Fuchs para comando da equipa na época 2021-2022. Desejamos todo sucesso à frente do Maior do Ribatejo. Bem-vindo, Argel Fuchs!", anunciou o clube ribatejano, no seu site oficial.Trata-se da primeira experiência como treinador de Argel fora do Brasil. A última foi ao comando do Botafogo de Ribeirão Preto, emblema de São Paulo que disputa a Série C brasileira (3ª divisão).O Alverca ocupa o 9º lugar da Zona Sul, com 4 pontos alcançados nas 4 primeiras jornadas da Liga 3.