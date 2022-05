Armando Marques: «A U. Leiria é neste momento um gigante que acordou...»

Armando Marques não escondeu a frustração após a derrota (1-2) do União de Leiria frente ao Alverca na segunda mão da meia-final do playoff de subida à Liga Sabseg. "É uma frustração grande. Propúnhamos subir de divisão, era o principal objetivo. Estou em crer que muitas outras coisa que conseguimos este ano têm de se ressalvar. A União de Leiria é neste momento um gigante que acordou e é algo que todos os 'players' do futebol devem estar atentos", começou por dizer o presidente do clube da Região Centro, continuando: "O objetivo é chegar à 1.ª Liga rapidamente porque a região centro necessita da União de Leiria na 1.ª liga. Este ano não conseguimos dar um passo em frente, mas vamos lutar todos os dias para que isso seja concretizável."Já sobre a continuidade do treinador Bino Maçães, Armando Marques atirou: "O Bino tem contrato até 30 de junho de 2022."Mais tarde, em declarações ao Canal 11, Bino Maçães mostrou-se "orgulhoso" pelo percurso da equipa. "Estamos muito tristes. O clube está a fazer de tudo para voltar aos patamares mais altos, mas, infelizmente, não conseguimos. Ainda assim, estou muito orgulhoso pelo que fizemos. Os jogadores deram tudo. Agradeço também aos adeptos por terem estado novamente em grande número no nosso Estádio, batendo novamente o recorde de assistência em jogos da Liga 3", disse.