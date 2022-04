Artur Jorge antevê visita a Leiria: «Temos de ir em busca da perfeição»

Sem derrotas há 10 jogos e com cinco pontos somados na segunda volta da Série 2 da Liga 3, o Sp. Braga B desloca-se esta jornada a Leiria para defrontar a União local, um rival que, na opinião de Artur Jorge, é o "favorito dos favoritos" à subida de divisão."Vamos ter um adversário que vai estar mais pressionado porque depende muito deste resultado. Nós queremos ganhar, mas este jogo não é decisivo para aquilo que queremos como classificação final. Vamos ter pela frente uma equipa que provavelmente é a favorita dos favoritos, a equipa que mais apostou e que desde o primeiro dia investiu para poder subir. Vai estar mais pressionada pela questão do resultado, mas nós temos armas, confiança e ambição para podermos ir em busca do resultado que queremos", considerou o treinador arsenalista, acrescentando que só uma equipa próxima do seu melhor nível vai poder sair de Leiria com os três pontos e aumentar a vantagem para o rival."É mais um jogo em que temos de ir em busca da perfeição. Neste momento, faltando três jogos, quando falo em ir em busca da perfeição é cometer poucos erros, os jogadores estarem preparados para a missão que lhes é dada e sermos comprometidos. Nesta altura, a nossa missão exige-nos o detalhe em busca da perfeição", vincou Artur Jorge.Neste momento, Sp. Braga B e U. Leiria estão separados por um ponto na Serie 2 da Liga 3 e o encontro, a realizar no Estádio Municipal de Leiria, tem início às 15 horas deste sábado.