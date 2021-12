Artur Jorge avisa sobre liderança do Sp. Braga B na Liga 3: «Nada está ganho»

O Sp. Braga B subiu à liderança da Série A da Liga 3 na pretérita jornada. Agora, pretende manter o posto e, porventura, reforçar a vantagem para o 2.º classificado (UD Oliveirense), vencendo o Fafe na tarde desta sexta-feira.Ainda assim, em declarações à assessoria bracarense, o treinador Artur Jorge pôs água na fervura. "Vamos defrontar uma equipa que mudou recentemente de treinador, que procura sair de uma zona de algum desconforto e vamos procurar ser o Sp. Braga de sempre: um Sp. Braga com ambição, com uma abordagem muito séria e competitiva para poder somar mais três pontos. Só dessa forma sabemos que podemos manter a liderança que nos deu muito trabalho a conquistar e que tem tanto de trabalho como de justiça, porque esta equipa tem feito, de facto, um percurso extraordinário. Este último ciclo de oito jogos com sete vitórias é notável e é de registo, mas nada está ganho", alertou o treinador.E, depois, acrescentou: "Jogámos contra equipas muito boas que estavam nos primeiros lugares da classificação e demos uma resposta tremenda. Isso é inegável. Mas essa resposta foi dada e temos de continuar a dá-la. Estamos muito satisfeitos com aquilo que fizemos, os jogadores estão extremamente contentes e orgulhosos do trabalho que têm vindo a fazer, mas eles sabem que esta é apenas uma parte do percurso e estão focados em dar continuidade. Temos de manter o mesmo respeito pelos adversários e a mesma determinação para vencê-los e essa será a nossa abordagem em todos os jogos porque estamos muito satisfeitos com aquilo que fizemos mas temos ainda muita coisa para ganhar e para conquistar".Quem também lançou o jogo de hoje foi o extremo Álvaro Djaló (5 jogos e 1 golo). "Vamos encontrar um adversário difícil, apesar de não estar nos lugares cimeiros da classificação. Este campeonato é complicado, os últimos podem ganhar aos primeiros e por isso estamos à espera de um jogo difícil", afirmou o jovem de 22 anos, demonstrando que a mensagem cuidada do treinador foi interiorizada pelo grupo de trabalho.Após ter recuperado de uma lesão, Álvaro Djaló tem vindo a ser opção e, sobre o jogo com o Fafe, rematou assim: "Queremos manter a liderança, que é onde todos querem estar. Agora só depende de nós continuar no topo".