Artur Jorge e a reta final da Liga 3: «Temos que estar no nosso melhor»

O Sp. Braga B desloca-se este domingo ao terreno da Sanjoanense em jogo da 18.ª jornada da Série A da Liga 3 (15 horas) e o treinador dos arsenalistas pretende manter-se na rota das vitórias, até para cimentar um lugar que dê acesso à próxima fase da prova que apurará, pelo menos, duas equipas à 2.ª Liga."A semana correu-nos muito bem. Estamos embalados e motivados com a vitória conseguida no último jogo (3-1, ao Felgueiras 1932). Fizemos uma preparação extremamente focada para conseguirmos voltar a vencer. Estamos a entrar nas últimas cinco finais do campeonato e temos que estar no nosso melhor para nos mantermos e ficarmos dentro do objetivo de passar à fase seguinte", afirmou Artur Jorge aos meios de comunicação do Sp. Braga.Numa análise à classificação, o treinador do Sp. Braga B colocou várias equipas na luta pelos mesmos objetivos, mas pretende que os seus jogadores estejam focados apenas na missão que têm pela frente."Temos seis, sete equipas que ainda têm a ambição e a possibilidade de chegar aos quatro primeiros lugares. Quanto a nós, temos de tirar proveito daquilo que é a vantagem da nossa posição em comparação com alguns dos rivais. Temos de focar toda a nossa energia naquilo que é o objetivo e continuar com as performances que temos vindo a ter", indicou, reforçando depois que "a consistência é fundamental num campeonato tão equilibrado como a Liga 3."Artur Jorge concluiu assim: "Este grupo de trabalho tem feito uma época excecional e trata-se de um grupo que se tem unido em volta de um objetivo que é comum. Falo dos jogadores que têm estado mais presentes na equipa B, mas também daqueles que se fixaram na equipa A, como são os casos do Vitinha, do Rodrigo Gomes ou do Gorby, porque têm-nos acompanhado quando possível nos nossos jogos. Além destes, falo também do Diogo Casimiro que não tem estado connosco regularmente mas que é o primeiro a mandar uma mensagem a desejar-nos um bom jogo e força. É um grupo muito bom e que merece tudo o que está a acontecer. Tudo iremos fazer para continuar dentro deste caminho para atingir o objetivo."