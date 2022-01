Artur Jorge e o lado B do dérbi: «Tipo de jogos que todos querem jogar»

O dérbi mais quente do Minho tem este domingo um lado B, no duelo entre as equipas secundárias do Vitória e do Sp. Braga, em Guimarães, que promete aquecer a Liga 3."Estes jogos trazem sempre uma maior carga emocional e é o tipo de jogos que todos querem jogar. Encaramos esta partida como mais uma, sabendo que é um rival diferente dos outros, até pela faixa etária das equipas, que se aproxima muito. É um jogo interessante para os jogadores jogarem, que tem mediatismo e que proporciona normalmente bons espetáculos. São duas equipas que querem ganhar, portanto estão reunidas as condições para um bom jogo, sendo que aquela que cometer menos erros e for mais capaz será a que vai conseguir a vitória. Nós estamos a trabalhar e a preparar a equipa para sermos nós a conseguir vencer", afirmou o treinador dos arsenalistas, Artur Jorge, em declarações aos meios do clube.À partida para esta 14.ª jornada, ainda antes do triunfo (3-2) do Canelas 2010 sobre o Fafe que abriu a ronda, o Sp. Braga ocupava o segundo posto, com 24 pontos e a apenas um do então líder, Felgueiras 1932. Já o Vitória segue no 8.º posto, com 19 pontos."Sabemos que esta segunda volta será extremamente complicada para segurar estes quatro primeiros lugares, que é o nosso principal objetivo para já, mas vamos procurar ser uma equipa capaz, competente, forte do ponto de vista emocional e agressiva para podermos trazer os três pontos. Isso é importante para consolidarmos este nosso trajeto e para continuarmos dentro dos objetivos a que nos propusemos", acrescentou Artur Jorge.