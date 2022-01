Artur Jorge e o momento do Sp. Braga B: «Perdemos um lugar mas estamos na luta»

O Sp. Braga B vem de duas derrotas seguidas na Liga 3, algo inédito esta temporada, tendo perdido para o Fafe e V. Guimarães B. Amanhã vai enfrentar o líder da Série A, o Canelas, e Artur Jorge fez questão de lembrar que o ciclo dos guerreiros não beliscou em nada a ambição da equipa na luta pelos objetivos a que se propôs."Tivemos dois jogos em que o resultado não era aquilo que queríamos, no entanto mantemo-nos dentro dos nossos objetivos. Perdemos um lugar na classificação mas estamos dentro da luta a que nos propusemos e na qual vamos estar até final", disse, em declarações aos meios do clube. O Sp. Braga B é o atual 3.º classificado, portanto dentro do top 4 que dá acesso à fase seguinte, onde será discutida a subida à 2.ª Liga."Aquilo que fizemos até agora foi bem feito, os jogos anteriores foram de uma boa qualidade de jogo e agora temos de ir em busca de manter essa qualidade e de vencer, porque isso é que vai fazer com que no final possamos estar dentro daquilo que é o nosso objetivo", acrescentou Artur Jorge."Vamos ter pela frente um rival difícil, uma equipa que nesta altura é líder. O que esperamos é manter a qualidade exibicional que temos vindo a mostrar porque nos últimos dois jogos em termos exibicionais e de compromisso a equipa esteve muitíssimo bem. Sabemos que não temos outro caminho que não seja manter este registo de qualidade para os jogadores poderem ambicionarem estar mais próximos da equipa A", disse ainda o treinador do Sp. Braga B.O encontro com o Canelas realiza-se às 11 horas de amanhã, no Complexo Desportivo de Fão.