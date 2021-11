Artur Jorge e o papel do Sp. Braga B: «Temos jogadores cada vez mais preparados para a equipa A»

O Sp. Braga B é o 3.º classificado da Série A da Liga 3, atrás da UD Oliveirense e São João Ver, sendo certo que os quatro primeiros vão disputar a fase de subida à 2.ª Liga. O treinador Artur Jorge, em entrevista à Next, o canal do clube, destacou a sequência de quatro vitórias seguidas em que a equipa se encontra."Temos metas bem claras para aquilo que é este projeto da equipa B e neste momento podemos dizer que estamos completamente dentro daquelas que traçámos. Estamos dentro dos quatro primeiros classificados, estamos em terceiro lugar a dois pontos do primeiro, com uma sequência de quatro jogos seguidos a vencer, o que denota aí o crescimento e evolução que os jogadores têm vindo a ter", começou por referir, antes de abordar a perspetiva de formação de novos talentos."Por outro lado, dentro daquilo que é o plano estratégico do clube, temos jogadores cada vez mais capazes e preparados para darem uma resposta imediata na equipa A e também continuamos a colocar jogadores nas seleções nacionais, onde temos atletas nos sub-19, sub-20 e sub-21", apontou. E o mais recente exemplo claro de sucesso é o de Vitinha, que nas últimas semanas se fixou na equipa principal dos guerreiros, já com 7 golos, 4 dos quais na última partida, diante do Santa Clara."Foi sempre importante desde o primeiro dia, não só desde o dia em que o Vitinha deixou de jogar connosco, termos a consciência de que não há ninguém mais importante do que a equipa. Neste momento, nós conseguimos mostrar isso, na forma como perdemos um jogador extremamente talentoso e importante para aquilo que estava a ser feito em termos de equipa B naquilo que era a sua capacidade goleadora, e conseguimos quatro vitórias consecutivas em cima desse momento, fruto daquilo que é a qualidade individual e coletiva desta equipa", considerou Artur Jorge.