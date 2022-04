Artur Jorge exige "seriedade e compromisso" ao Sp. Braga B para vencer o V. Setúbal

O Sp. Braga B desloca-se este domingo ao Estádio do Bonfim para defrontar o V. Setúbal, em nova ronda da Série 2 da Liga 3 e o treinador Artur Jorge já deixou a receita para repetir o resultado da 1.ª jornada, o triunfo sobre a U. Leiria, por 1-0."Temos demonstrado que a nossa equipa é talhada para grandes jogos com adversários com qualidade, nos quais nos temos saído muito bem e com bons resultados. Mas a estatística vale o que vale e o importante é termos a seriedade e o compromisso certos para defrontarmos este adversário com a confiança necessária para podermos vencer", afirmou o técnico aos meios de comunicação do Sp. Braga."Nesta altura estamos em vantagem porque vencemos o primeiro jogo. Isso dá-nos algum conforto, motiva-nos ainda mais e aumenta a nossa responsabilidade naquilo que é a nossa ambição de querermos continuar a ganhar e leva-nos, juntamente com a UD Oliveirense, para a liderança do grupo. Vamos ter a mesma postura e abordagem de sempre para tentarmos continuar dentro do mesmo registo. Vamos encarar o V. Setúbal da mesma forma que temos encarado todos os nossos adversários para podermos tentar vencer e dar continuidade ao nosso trabalho", prometeu Artur Jorge, concluindo, depois, com elogios à jovem equipa B do Sp. Braga."Após o jogo com a U. Leiria dei os parabéns à equipa porque demonstrou uma grande maturidade competitiva. Estamos a falar de uma equipa com uma média de idades na casa dos 20 anos, mas a maturidade competitiva é um dos grandes ganhos desta época. Termos conseguido controlar grande parte dos momentos do jogo deixou-me muito satisfeito porque vi uma equipa que sabia aquilo que estava a fazer, que sabia os tempos certos para poder fazer aquilo que era a sua missão e para mim é importante ver esse crescimento. Transmite-nos que no futuro imediato podemos encarar os jogos do nosso campeonato com confiança porque é uma equipa irreverente, que tem qualidade e que tem mentalidade para gerir o jogo. A médio e longo prazo podemos perceber que esta é uma equipa composta por jogadores preparados para competir ao mais alto nível", salientou.