Artur Jorge fala de "margem de erro zero" do Sp. Braga B e de um jogo "muito perigoso" com o Pevidém

Restam quatro jornadas para o fecho da fase regular da Liga 3 e o Sp. Braga B ocupa o 4.º lugar da Série A, o último que dá acesso à fase de subida. Tem 29 pontos, está a apenas três dos líderes Felgueiras e Canelas, mas tem logo atrás de si o Lusitânia Lourosa, com os mesmos 29 pontos, e o V. Guimarães B com 27. Amanhã à tarde defronta o Pevidém, o último classificado da Série A, com 6 pontos."Tive o cuidado de alertar os jogadores de que este é um jogo muito perigoso para nós, sobretudo do ponto de vista de abordagem ao jogo. Vamos ter muito cuidado nessa abordagem para que a diferença pontual e de posição não interfira naquilo que é o compromisso para com o jogo. Sei que tenho os jogadores muito comprometidos e estão alerta para fazerem com que o jogo dependa de nós, da nossa abordagem e da nossa competência porque se olharmos para a diferença entre as duas equipas pode ser mais prejudicial para nós do que para o adversário", apontou o treinador do Sp. Braga B, Artur Jorge.Este será o único jogo de amanhã na Série A, pelo que os rivais diretos dos minhotos só terão a palavra no sábado e domingo. "É extremamente importante estarmos sempre com o foco e determinados em encarar cada adversário da mesma forma, ainda para mais nesta altura em que faltam quatro jogos e a margem de erro é zero. Este é um jogo que temos de vencer e vai ser esse o espírito dos nossos jogadores para que a ambição deles possa vir ao de cima para nos mantermos dentro dos primeiros quatro lugares, que é o nosso objetivo no final desta fase", acrescentou Artur Jorge.